​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن حزب "حماة وطن" إن أجندته التشريعية في دور الانعقاد الأول ترتكز على عدد من القوانين الاقتصادية والتي تندرج تحت المحور التشريعي والرقابي.

وأضاف شلبي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أنه في طليعة هذه القوانين "الفرنشايز" أو الامتياز التجاري والذي تعود الفكرة من وضع قانون ينظم هذا الامتياز التجاري هو عدم وجود قانون واضح يختص بهذا النوع من الأعمال الذي أصبح يمارس بكثره في مصر، مؤكدًا أن معظم دول العالم لديها قانون ينظم هذا النوع الأعمال.

وأكد شلبي، في تصريحات له اليوم أن قانون الإفلاس، الذي أقر في مجلس النواب السابق، هو ثاني القوانين الذي يأتي في إطار قياس الأثر التشريعي، حيث أن هذا القانون لم يؤد الغرض منه، حيث تلجأ الجهات المقرضة أو صاحبة التمويل إلى إلزام المقترض على التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة نظير منح القرض.