شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الميليشيا ترتكب إعدامات ميدانية بحق مدنيين في تعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إعدامات ميدانية بحق مدنيين بعد اقتحامهم بلدات الحيمة التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ): إنّ ميليشيا الحوثي الإرهابية أعدمت ميدانياً مدنيين بعد اقتحامها قرى ومنازل منطقة الحيمة، وعمدت إلى التمثيل بجثثهم وصلبهم على الشجر، في واحدة من جرائمها البربرية الإرهابية.

وطالب ‏المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران وآخرها قتل المدنيين وصلبهم وتدمير وإحراق منازلهم في منطقة الحيمة بتعز، والعمل على إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.