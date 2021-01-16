شكرا لقرائتكم خبر عن مفقودون وعشرات القتلى في زلزال قوي يضرب إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقتي 42 شخصاً على الأقل حتفهم، أمس الجمعة، وأصيب المئات، في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين أنقاض أبنية ومستشفى انهار، أملاً بالعثور على ناجين. في وقت أعلنت السلطات استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت الأسبوع الماضي فوق بحر جاوة.

وأثار الزلزال الذي بلغت قوته 6,2 درجة الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي الذين سبق لهم أن اختبروا عام 2018 زلزالاً قوياً أيضاً. وعثر على 34 جثة في مبان منهارة في ماموجو. وقتل ثمانية أشخاص آخرين في بلدة ماجيني في المنطقة.

وقال المسؤول المحلي في فرق الإنقاذ، أريانتو: «لا نعرف عدد المفقودين». وأضاف: «ما زال هناك أشخاص عالقين تحت الأنقاض». ويبحث عمال الإنقاذ في ماموجو، أكثر مدن المنطقة تضرراً، عن أكثر من عشرة من المرضى وأفراد الطاقم الطبي فقدوا تحت أنقاض مستشفى انهار. وقال مسؤول في فرق الإغاثة في ماموجو: «المستشفى انهار، هناك مرضى وموظفون في المستشفى تحت الأنقاض ونحن نحاول إخراجهم».

وانهار فندق جراء الهزة الأرضية، ولحقت أضرار جسيمة بمقرّ الحكومة المحلية. ولم يعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي لحقت بعاصمة الإقليم.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,2 درجات بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء في الثانية صباحاً. وحدد مركزه على بعد 36 كيلومتراً جنوب ماموجو، على عمق 18 كيلومتراً.

وشوهد سكان المنطقة يفرون في سيارات وعلى دراجات نارية ويمرون بأبنية متضررة وأسقف حديد منهارة.

وقال هندرا وهو من سكان ماموجو: «الطرقات متشققة، وانهارت أبنية عدة. الهزة كانت قوية جداً.هربت مع زوجتي».

وحذرت السلطات من وقوع هزات ارتدادية، طالبة من السكان تجنب الشواطئ، بسبب خطر حصول تسونامي.

وأرسل الصليب الأحمر الإندونيسي مساعدات طبية، وفرقاً للعمل مع رجال الإنقاذ. وقال سوديرمان سعيد، الأمين العام للصليب الأحمر المحلي: «الأولوية هي للعثور على ناجين ومعالجة الجرحى».

وكانت هزة بلغت قوتها 5,8 درجات سجلت الخميس في المنطقة من دون أن تلحق أضراراً كبيرة.

من جهة أخرى، أعلن المحققون الإندونيسيون، أمس الجمعة، استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين لطائرة البوينج التي تحطمت في نهاية الأسبوع الماضي، وعلى متنها 62 شخصاً، وأنهم بدأوا في تحليلها.

وقال المسؤول في لجنة سلامة النقل سويرجانتو تجاهجونو الذي يشارك في التحقيقات حول أسباب الحادث، إن التسجيلات «بحالة جيدة، وندرس المعطيات حالياً».

وعُثر على الصندوق الأسود الذي يسجل بيانات الرحلة، في البحر الثلاثاء الماضي، ويمكن أن يكشف عن مؤشرات مهمة لفهم أسباب المأساة.

وتحطمت طائرة «بوينج 737-500» التابعة لشركة «سريويجايا إير» السبت الماضي، بعيد إقلاعها، وسقطت من ارتفاع عشرة آلاف قدم، وغرقت في بحر جاوة.

ويواصل الغطاسون انتشال أشلاء بشرية وقطع حطام الطائرة والبحث عن الصندوق الأسود الثاني الذي يتضمن تسجيلات المحادثات في قمرة القيادة. ويعمل حوالى ثلاثة آلاف شخص، إضافة إلى عشرات السفن والمروحيات في عمليات البحث. ( وكالات)