شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستدعي الجيش لدعم وحدات العناية المركزة في المستشفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الحكومة البريطانية لإرسال مئات الجنود إلى مستشفيات لندن لدعم وحدات العناية المركزة التي تعاني نقصاً في خط الدفاع الأول، يشمل الكوادر الطبية والعاملين في الوحدات الصحية والمستشفيات، مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

مستشفيات تطلب النجدة

ووفقاً لصحيفة إندبندنت، سيتم إرسال 200 عسكري متخصص في الطب إلى وحدات العناية المركزة بمستشفى لندن الملكي في وايت تشابل شرق لندن والمستشفى الملكي المجاني في هامبستيد شمالي لندن. وسيتم تعيين 150 عسكرياً في أدوار غير طبية لمساعدة الممرضين والأطباء على رعاية المرضى، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طلب المساعدة من قبل دائرة الصحة الوطنية البريطانية.

قيود متجددة

يأتي ذلك في وقت تخطى عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا 30 مليوناً بينما تستعد فيه لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لإصدار توصيات بشأن ظهور نسخ متحورة أشد عدوى من الفيروس، ما قد يثير المخاوف من انتشار أكبر للجائحة. وفي ألمانيا، تجاوز عدد الإصابات مليونين، وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية الجمعة، فيما دفعت المستشارة الألمانية إلى تشديد كبير للقيود للجم انتشار الفيروس. وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة دير شبيجل وصحيفة بيلد أن من بين الاجراءات التي يجري دراستها إعادة فرض قيود على الحدود كما كان في الربيع الماضي، وتعميم وضع كمامة من نوع (أف أف بي 2)، وفرض العمل عن بعد وتعليق النقل العام.

وقررت البرتغال فرض الإغلاق العام مجدداً ولمدة شهر على الأقل. والقيود الجديدة مشابهة لتلك التي فرضت خلال مارس و إبريل الماضيين، وتقضي بالبقاء في البيوت وإغلاق المتاجر غير الأساسية والمقاهي والمطاعم، وجعل العمل عن بعد إلزامياً. وستوسع فرنسا نطاق حظر التجول ليشمل كامل أراضيها اعتباراً من اليوم السبت وستشترط على الوافدين من بلد خارج الاتحاد الأوروبي إبراز فحص يثبت عدم إصابتهم.

إيطاليا تدعم العائلات

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس أن الوضع في البلاد :تحت السيطرة مقارنة مع جيراننا لكنه هش لأن الفيروس يواصل الانتشار. في إيطاليا، مددت الحكومة حالة الطوارئ حتى 30 إبريل، وأعلنت عن ميزانية إضافية بقيمة 32 مليار يورو لمواجهة الآثار المدمرة للوباء على الاقتصاد ودعم الأسر والشركات. أما اليونان، فقد أعلن رئيس حكومتها كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الجمعة، أن بلاده هي واحدة من الدول الثلاث الأقل تضرراً من الوباء في أوروبا في عدد الإصابات، على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات حسب الخبراء.

إغلاق في الصين

ووضعت الصين أكثر من 20 ألف شخص من سكان مناطق ريفية في الحجر القسري في منطقة تشكل بؤرة لتفشي الوباء، وفق وسيلة إعلام حكومية. وسجلت البلاد، الجمعة أكبر عدد إصابات يومية منذ مارس بلغ 144 إصابة جديدة، وهو رقم يبقى ضئيلاً جداً بالمقارنة مع الأعداد المسجلة في الولايات المتحدة وأوروبا. وسجلت غالبية الإصابات في خبي (شمال) حيث يخضع 22 مليون شخص لتدابير إغلاق متفاوتة.

من جانبها، أرجأت جنوب إفريقيا بدء العام الدراسي الجديد أسبوعين حتى 15 فبراير بعد تسارع الوباء. وظلت المدارس مغلقة لنحو ثلث العام الدراسي الماضي. (وكالات)