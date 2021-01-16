شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير العشوائيات والنظر فى تشريعات التعمير.. أبرز اختصاصات "إسكان البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات اللجان النوعية، ومنها لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتى تتولى الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها.

وكانت قد انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب لدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، من انتخابات هيئة مكتبها والتى أسفرت عن فوز النائب عماد سعد حمودة بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، والنائبان إيهاب منصور وطارق شكرى بمنصب الوكيلين بالتزكية، فيما فاز النائب أمين مسعود بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

ونرصد الملفات المعنية بها اللجنة طبقا لنص اللائحة الداخلية للبرلمان:

1- التعمير الحضرى والريفى.

2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

3- المرافق العامة ومواد البناء.

4- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

5 - التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

6 - التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، وغيرها من الاختصاصات الداخلة فى شئون الوزارات ذات الصلة