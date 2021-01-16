شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات قوانين تنتظر انعقاد "خطة النواب".. أبرزها المالية العامة والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها.

وقال حنفى جبالى، أنه تلقى رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يؤكد فيها تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التى سبق وتقدمت بها ولم يتثنى للمجلس فى فصله التشريعى الأول من الفصل فيها.

وفى الإطار نستعرض مشروعات القوانين التى سبق إحالتها للجنة الخطة والموازنة خلال الفصل التشريعى الأول للمجلس ولم تنته بعد منها، ومن المُتوقع أن تبدأ بها أعمال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، بعد الانتهاء من تشكيل مكتب اللجنة اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى ووكالة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم، وعبد المنعم على أمينا للسر.

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