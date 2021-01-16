بيلوسي: مراجعة الإجراءات الأمنية في مبنى الكابيتول بعد أعمال الشغب فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن مراجعة "صارمة" لجميع الاحتياطات الأمنية بعد اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي للصحفيين اليوم الجمعة إن المراجعة يجب أن يقودها الجنرال المتقاعد راسل أونوريه .

أضافت بيلوسي أن المراجعة مستقلة عن المراجعة البرلمانية المقبلة والتقييم الخارجي لأعمال قوات الأمن.

وتم تعزيز الأمن حول مبنى الكابيتول بشكل كبير بما في ذلك وضع حواجز إضافية حول الموقع بعد اقتحام المبنى من جانب أصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب .

بالإضافة إلى قوة الشرطة في الكابيتول فإن الآلاف من جنود الحرس الوطني الآن في حالة حراسة.

وفيما يتعلق بالتنصيب الوشيك للرئيس الجديد جو بايدن يوم الأربعاء المقبل قالت بيلوسي إنه بسبب وباء كورونا تم التخطيط لحفل يضم عددا أقل من الضيوف على أي حال.

وأضافت بيلوسي أنه نتيجة لأحداث الأسبوع الماضي تم تعزيز قوات الأمن مرة أخرى.

وأكدت بيلوسي أن حفل التنصيب وهو أصغر من حيث المقارنة التاريخية يرجع لتفشي الجائحة "وليس تنازلا للإرهابيين".

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