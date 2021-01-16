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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 2ر93 مليون والوفيات لحوالي 2 مليون

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 93 مليونا و227 ألفا و354 حالة، حتى الساعة 13 و15 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة ،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و996 ألفا و627 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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