البحرين: عودة البحارة الثلاثة من قطر

ابوظبي - سيف اليزيد - المنامة (بنا)

وجهت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، الشكر لسلطنة عمان، على الجهود التي قامت بها الجهات المختصة في السلطنة لتنسيق ومتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر، وتسهيل عودتهم إلى مملكة البحرين.

واعتبرت الوزارة قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين، من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس، آملين أن يتم كذلك إطلاق سراح البحارة الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينية، مراعاة لحالتهم الإنسانية.

ووصل، أمس، إلى مطار البحرين الدولي، المواطنون البحرينيون الثلاثة، وهم سامي إبراهيم الحداد، محمد يوسف الدوسري، والبحار حبيب عباس، والذين أفرجت عنهم السلطات القطرية، بعدما كانت دوريات أمن السواحل والحدود القطرية ألقت القبض عليهم في عرض البحر.

وكان في استقبال المواطنين الثلاثة لدى وصولهم، السيد سلمان بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، والذي نقل لهم تحيات وتهاني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ومن جهتهم، عبّر المواطنون المفرج عنهم عن خالص الشكر والامتنان للملك حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، لما حظوا به من اهتمام ورعاية مما كان له بالغ الأثر في الإفراج عنهم وعودتهم للوطن.