لبنان يتسلّم راعياًً احتجزته إسرائيل قبل أيام

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

تسلّم لبنان، أمس، راعياً كانت إسرائيل احتجزته منذ أيام في المنطقة الحدودية بين الجانبين، حسبما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يونيفيل».

وأوردت قوة «اليونيفيل»، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي «أفرج عن الراعي اللبناني» حسن زهرة، وسلّمه إلى قواتها عند معبر رأس الناقورة، جنوب البلاد.

وسلمت «اليونيفيل» بدورها الراعي إلى السلطات اللبنانية عبر «اللجنة الدولية للصليب الأحمر». وأكد الجيش الإسرائيلي، والوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان، إطلاق سراح الراعي. واحتجزت دورية إسرائيلية الراعي، يوم الثلاثاء الماضي، قرب الخط الأزرق جنوب لبنان.

وبدأت «اليونيفيل» تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.