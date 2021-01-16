الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض نموذج للسلام

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، على الدور الكبير الذي بذله تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض وتسريع تنفيذه. وقال في بيان أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) عبر الاتصال المرئي من عدن: «إن اتفاق الرياض يعد نموذجاً يحتذى به، ويؤكد أنه إذا توفرت الإرادة والنية الحسنة فإن السلام ليس ببعيد».

وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض أثمر عن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، التي حظيت بترحيب المجتمع الدولي وكل شركاء السلام، والتي تعمل اليوم من عدن، وبكل إصرار، للمضي قدماً في برنامجها الوطني، لتوحيد الجهود المشتركة، وتحقيق السلام وإنهاء الانقلاب.

من جهته، شدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة مجلس الأمن على الأهمية السياسية لتصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب، رافضاً الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن هذا التصنيف، ومؤكداً اتخاذ واشنطن إجراءات إنسانية كافية في اليمن لضمان عدم حصول كارثة إنسانية.

وقال إن واشنطن تستمع لكل ما صدر عقب إعلان قرارها المتصل بالحوثيين وإن المخاوف التي أثيرت تشير إلى كيفية التعامل مع تطبيق التصنيف. وأضاف: «لكن نعتقد أن تلك الخطوة هي الخطوة الصحيحة للمضي قدماً ولإرسال الإشارات الصحيحة إذا أردنا أن يحدث تقدم في العملية السياسية». وذكّر أن وزارة الخزانة الأميركية ستعلن في 19 يناير إعفاءات للحد من تأثير القرار الأميركي.