واشنطن: الصحراء مغربية و«الحكم الذاتي» هو الحل

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، أمس، أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مشيراً إلى حكمة خطة «الحكم الذاتي» التي وضعها المغرب.

ونظمت الولايات المتحدة والمغرب مؤتمراً وزارياً، أمس، عبر تقنية الفيديو، بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: «إن الاجتماع يرسل إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود».

وقال بوريطة: «هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية».

وأكد على أن خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو «الإطار الواقعي الوحيد للحل»، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي هدفها حماية وحدة أراضينا.