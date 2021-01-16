ميليشيات الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح بصيانة «صافر»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

كشفت الحكومة اليمنية، أمس، عن نقض ميليشيات الحوثي الإرهابية لاتفاق أعلنته الأمم المتحدة، بخصوص تقييم وصيانة ناقلة النفط «صافر». وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن الميليشيات تواصل مراوغتها في ملف «‎صافر»، والتراجع عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح لفريق الخبراء الأممي بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم الأضرار وصيانة ناقلة النفط نهاية يناير الحالي.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها الميليشيات عن التزاماتها بخصوص ‎«صافر»، التي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط وتهدد بأكبر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في التاريخ البشري.