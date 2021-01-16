«البنتاجون» يعلن خفض عدد القوات الأميركية بأفغانستان والعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، أمس، أن عدد القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حالياً 2500 جندي، بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي يريد وقف «الحروب التي لا تنتهي».

وقال ميلر: «إن الولايات المتحدة اقتربت الآن أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالي عشرين عاماً من الحرب». وأضاف: «إن خفض العديد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي». وقال وزير الدفاع في بيان: «إن التقدّم الذي تحقّق على مسار السلام في البلدين يتيح تقليص عدد القوات المنتشرة هناك، من دون خفض مستوى الأمن للأميركيين ونظرائهم».

وتابع البيان: «إن الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى لوضع حد لنحو عقدين من الحرب، وللترحيب بعملية سلام أفغانية-أفغانية بجهود أفغانية ترمي إلى إيجاد تسوية سياسية، ووقف إطلاق نار دائم وشامل».

وقال الوزير: «إن خفض العديد بشكل أكبر يتوقّف على تحقيق تقدّم على مسار محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان».

وتابع: «إن المضي قدماً في وقت تواصل فيه وزارة الدفاع خطة تمكنها من خفض عديد القوات الأميركية، بشكل إضافي، وصولاً إلى مستوى الصفر بحلول مايو 2021، وأي خفض من هذا النوع في المستقبل يبقى مرهوناً بشروط معينة».

وقال ميلر: إن خفض عدد القوات الأميركية في العراق يعكس «تنامي قدرات قوات الأمن العراقية»، لكنّه أوضح أن خفض عديد القوات «لا يعني تغيير السياسة الأميركية».

وتابع: «إن الولايات المتحدة والتحالف يبقيان موجودين في العراق لضمان استمرار هزيمة تنظيم داعش الإرهابي»، مضيفاً: «سنبقي على منصة لمكافحة الإرهاب في العراق لدعم القوات الشريكة بالقوة الجوية والاستخبارات».