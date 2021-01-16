تقرير أممي: انخفاض الهجرة الدولية 27 بالمئة حتى منتصف 2020 بسبب كورونا

جدة - عبدالحي حسين - كشف تقرير أممي، الجمعة، أن معدلات نمو الهجرة بين دول العالم، تباطأت حتى منتصف 2020، بنسبة 27 بالمئة عما كان متوقعا خلال عام، ؜نتيجة تفشي وباء كورونا.

جاء ذلك وفق تقرير “الهجرة الدولية 2020” الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن “فيروس كورونا تسبب في تعطيل جميع أشكال التنقل البشري، من خلال إغلاق الحدود الوطنية، ووقف السفر في جميع أنحاء العالم”.

وتشير التقديرات الأولية، بحسب التقرير، إلى أن “الوباء ربما أدى إلى إبطاء نمو أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليوني مهاجر بحلول منتصف 2020، أي أقل بنسبة 27 في المئة من النمو المتوقع منذ منتصف 2019”.

وأوضح أن “النمو في أعداد المهاجرين الدوليين كان قويا على مدى العقدين الماضيين، حيث وصل إلى 281 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية في 2020، بعد أن كان 173 مليونًا عام 2000، و221 مليونًا في 2010”.

وأشار التقرير، إلى أن “المهاجرين الدوليين يمثلون حاليا حوالي 3.6 في المئة من سكان العالم”.

وبين أن “الولايات المتحدة ظلت الوجهة الأكبر، حيث استضافت 51 مليون مهاجر دولي في 2020، أي ما يعادل 18 بالمئة من الإجمالي العالمي”.

وتابع أن “ألمانيا استضافت ثاني أكبر عدد من المهاجرين في جميع أنحاء العالم بحوالي 16 مليونًا، تليها السعودية (13 مليونًا) والاتحاد الروسي (12 مليونًا) والمملكة المتحدة (9 ملايين)”.

ووفق التقرير، “تصدرت الهند قائمة البلدان الأكثر شتاتا لمواطنيها عام 2020 حيث يعيش 18 مليون هندي خارج بلدهم”.