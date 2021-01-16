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“الشان”.. المنتخب المحلي “يواصل” تحضيراته لمباراة الطوغو

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - خاض المنتخب المحلي، مساء اليوم الجمعة، حصة تدريبية على أرضية الملعب الملحق لملعب بي باندا بمدينة دوالا الكاميرونية حصة تدريبية تحضيرا لقص شريط المشاركة في نهاٸيات “الشان”.
وركز الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، خلال الحصة التدريبية لليوم الجمعة على الجانب التقني والبدني والتكتيكي بعد حصة امس الخميس التي خصصت لازالة العياء.
ويستهل المنتخب المحلي منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، يوم الاثنين بمواجهة منتخب الطوغو بعدما اوقعته القرعة في مجموعة تضم ايضا كلا من أوغندا ورواندا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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