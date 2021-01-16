شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة التونسية أمس الجمعة إنها سجلت 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس العام الماضي.

كانت الحكومة قد أعلنت يوم الخميس إغلاقا عاما لأربعة أيام وقررت إغلاق المدارس حتى 24 من الشهر الحالي سعيا للسيطرة على تفشي الجائحة.

وتجاوز إجمالي الإصابات في تونس 175 ألفا فضلا عن 5528 وفاة.

وقررت تونس أيضا تطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين، لتقليل الأعداد في المكاتب ووسائل النقل، وزيادة ساعات حظر التجول وإزالة جميع المقاعد من المقاهي.