موجز الخليج 365 الاقتصادي.. انهيار بيتكوين وهجوم أخير لترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

سجلت عملة بيتكوين المشفرة انخفاضا حادا الجمعة، ووصلت قيمتها إلى نحو 35 ألف دولار.

فرضت الولايات المتحدة مزيدا من القيود على الشركات الصينية في مقدمتها شاومي، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية ترامب.

توقع البنك المركزي التركي، وصول سعر صرف الدولار أمام الليرة خلال العام الجاري، إلى 8.9 ليرة، وارتفاع نسبة التضخم إلى 11.15%.



حصدت صناديق الأسهم العالمية على تدفقات نقدية بقيمة 26.8 مليار دولار في 7 أيام حتى 13 يناير الجاري، بدعم من رهانات التعافي الاقتصادي.

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الجمعة 15 يناير 2021، في أسواق البورصة الرئيسية، والأسواق المحلية.

قال مصدر بقطاع النفط والغاز في روسيا، الجمعة، إن بلاده رفعت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز 150 ألف برميل يوميا منذ مطلع يناير الجاري.

عادت أسهم سلسلة متاجر "بيتكو" لتقديم الخدمات الصحية للحيوانات الأليفة في طرح آمن حسب معطيات السوق.



شاركت دولة الإمارات في اجتماع دولي افتراضي بين 5 دول عربية، وأمريكا، وإسرائيل، لبحث تطوير قطاع الطاقة في المنطقة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن إنتاج النفط الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى مليون و244 ألف برميل يوميًا.

ارتفع احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار في أسبوع ليقترب من مستواه القياسي في الصيف الماضي.

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المسائية الجمعة 15 يناير 2021، في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الجمعة، بفعل انخفاض مبيعات التجزئة، ومخاوف بشأن بيانات البنوك والضرائب.

تعتزم حكومة جنوب السودان رفع زيادة إنتاجها النفطي من 170 ألف برميل يوميا إلى 300 ألف برميل يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة.