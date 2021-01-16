شكرا لقرائتكم خبر عن تمثيل ملحوظ لـ"الأحزاب الشابة" بهيئات مكاتب اللجان النوعية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مجلس نواب 2021، المنعقد فى فصله التشريعى الثانى لدور انعقاده الأول، من إتمام تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية لـ 25 لجنة، بعد إجراء الانتخابات عليها يوم الخميس ليتبقى فى ذلك حسم تشكيل لجنة القيم واللجنة العامة والذين يتم تكوينهم بكل دور انعقاد سنوى عادى .

وانعكست القواعد التى حددها المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى انضمام النواب للجان النوعية، على الانتخابات والتى تم مراعتها من جانب مكتب المجلس، من ضمنها أن يتحقق بقدر الإمكان تمثيل المعارضة والمرأة والشباب فى تشكيل كل لجنة،ومراعاة أولوية الاختيار في عضوية اللجنة علاقة ذوى الخبرة والتحصيل، على انتخابات هيئات المكاتب .

وفى قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات، تلاحظ وجود إرادة سياسية بمراعاة تواجد المرأة والشباب فى هيئات المكاتب، وتمثيل مختلف الأحزاب بهيئات المكاتب، منها الصغيرة والتى لم تتمكن من حصد مقاعد كثيرة داخل المجلس، والكيانات الشابة أيضا، حيث تمكنت كلا من أحزاب المصري الديمقراطى والعدل والحرية المصرى وإرادة جيل والتجمع ومصر الحديثة، الإصلاح والتنمية والمؤتمر من تواجد تمثيل لها بهيئات المكاتب، إضافة إلى تمثيل للمستقلين بواقع 10 أعضاء، ومثلهم لتنسيقية شباب الأحزاب .

وجاء ذلك فى حصول حزب الحرية المصرى على منصبين بنجاح أحمد مهنى لوكالة لجنة القوى العاملة، ورئاسة محمد الفيومى للجنة الصناعة، كما فاز عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأمانة سر لجنة الخطة والموازنة، وجاء عن حزب إرادة جيل محمد تيسير مطر لأمانة سر لجنة حقوق الإنسان، وعن حزب المصرى الديمقراطى حصول إيهاب منصور لوكالة لجنة الإسكان، وأميرة صابر لأمانة سر لجنة العلاقات الخارجية، بينما حصل أحمد مقلد عن حزب المؤتمر لأمانة سر لجنة الشئون العربية، ومارسيل سمير عن حزب التجمع لأمانة سر لجنة المشروعات، وحصد حزب الإصلاح والتنمية مقعد الوكالة بلجنة حقوق الإنسان لصالح أيمن أبو العلا، وأيضا الوكالة بلجنة الشئون العربية لصالح عباس السادات.

يذكر أن القائمة الوطنية من أجل مصر والتى كانت تضم 12 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب، نجحت فى ضمان تواجد لأحزاب شابة وصغيرة فى التواجد بالبرلمان الجديد، وذلك من خلال عدم تمكن عدد من الأحزاب الحصول على مقاعد بالنظام الفردى بينما مثلت بالقائمة، وهم الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والعدل وإرادة جيل.