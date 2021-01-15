“رويترز”: ترامب تلقى وسام من ملك المغرب لدوره فى سلام الرباط وإسرائيل

جدة - عبدالحي حسين - قال مصدر رفيع فى الإدارة الأمريكية لرويترز، إن الرئيس دونالد ترامب تسلم اليوم الجمعة، أرفع وسام من المغرب لمساعدته في التوصل لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وفي احتفالية خاصة أقيمت فى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب إلى الولايات المتحدة، لترامب “وسام محمد”، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وقدم كهدية من الملك محمد السادس.

كما تلقى كبير مستشارى البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفى بيركوفيتش، جائزتين أخريين لعملهما على الاتفاق الإسرائيلى المغربي الذي جرى التوصل إليه في دجنبر.

ولم يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مراسم منح الجوائز.

وساعدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في إبرام اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب تهدف لتطبيع العلاقات وبناء الروابط الاقتصادية.