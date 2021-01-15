مهاجم “الأسود” يسعی إلی تحطيم رقمي العربي والجوهرة السوداء بنمبارك

جدة - عبدالحي حسين - يسعی يوسف النصيري، مهاجم المنتخب الوطني واشبيلية الاسباني، إلی تحطيم رقمي زميله في المنتخب يوسف العربي والجوهرة السوداء العربي بنمبارك بالدوري الاسباني.

وسيكون علی النصيري، بداية، تجاوز عدد أهداف يوسف العربي، اللاعب السابق لغرناطة، في دوري الجارة الشمالية للمغرب، والبالغ 43 هدفا.

وفي حال تحقيق المبتغی، سيكون علی النصيري تجاوز رقم النجم السابق العربي بنمبارك، الذي سجل بقميص أتليتيكو مدريد بين 1948 و1953 ما مجموعه 58 هدفا ليصبح أفضل هداف مغربي في تاريخ الدوري الاسباني.

وسجل النصيري، البالغ من العمر 23 سنة، 30 هدفا بالدوري الاسباني وينقصه 13 هدفا لمعادلة رقم يوسف العربي، و28 هدفا لمعادلة الرقم القياسي للجوهرة السوداء بنمبارك.