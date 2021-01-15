واتساب تتراجع عن قرار إغلاق حسابات من لا يوافقون على شروط الاستعمال الجديدة

جدة - عبدالحي حسين - بعد ضغط كبير من مستخدميه، أعلن موقع التراسل الفوري “واتساب” تراجعه عن قرار تعليق حساب أي شخص لا يوافق على الشروط الجديدة التي سعى لفرضها على مستخدميه.

وأفاد “واتساب” في توضيح عممه مساء الجمعة، بأنه “لن يتم تعليق حساب أي شخص أو حذفه في 8 فبراير”، مؤكدا أن الشركة “ستعيد خطط أعمالها إلى ما بعد ماي”.

وأضاف “ما زلنا نعمل على مواجهة أي ارتباك من خلال التواصل مباشرة مع مستخدمينا”، مبرزا أنه سيتم التأكد من أن المستخدمين لديهم “متسع من الوقت لمراجعة وفهم الشروط”.

وسجل المصدر ذاته، بأن واتساب تقول لمستخدميها “كن مطمئنا لأننا لم نخطط مطلقا لحذف أي حسابات بناء على ذلك ولن نقوم بذلك في المستقبل”.

كما أكد “واتسآب” أنه لن يتمكن سواء هو أو شركة “فيسبوك” التي تملكه ‏من قراءة الرسائل الخاصة بالمستخدمين أو الاطلاع على محتوى مكالماتهم.‏

وشدد على أن الرسائل الخاصة بتطبيق “واتسآب” مشفرة “من طرف إلى طرف” ‏والتي لا تسمح لأي طرف ثالث بقراءة الدردشات، وتتعهد الشركة بحذف الرسائل ‏من على خوادمها بمجرد تسليمها.