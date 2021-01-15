أمريكا: الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السیادة المغربیة، اليوم الجمعة، التزامها بمواصلة الدعوة لإيجاد حل على أساس خطة الحكم الذاتي لقضية الصحراء المغربية.

وأعرب ممثلو 40 دولة شاركت في المؤتمر الوزاري الذي عقد عن بعد، عن ترحيبهم بالمشاریع التنمویة التي تم إطلاقھا في أقاليم الصحراء المغربية، بما في ذلك المشاريع التي تدخل في في إطار “النموذج التنموي الجدید للأقالیم الجنوبیة”.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن الحكم الذاتي هو “الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية”، معتبرا أن الاجتماع “إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية”.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، على موقف دولة الإمارات “الداعم لسيادة المغرب على الصحراء”، وأضاف أن بلاده حرصت على أن تكون في “طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء”.

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني “نؤكد على وحدة الأراضي المغربي وخطة الحكم الذاتي تؤكد سيادة المغرب على الصحراء”، معتبرا أن الفعالية تعكس “الدعم الدولي لخطة الحطم الذاتي بالصحراء المغربية”.