وزير الخارجية التركي: تلقينا رسائل إيجابية من الإمارات.. ولدينا تقارب متبادل مع مصر

محمد الفلاح - الجمعة 15 يناير 2021

صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده تلقت رسائل إيجابية من دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخذت خطوات متبادلة مع مصر لتحسين العلاقة بين البلدين.

تصريحات أوغلو جاءت ردا على سؤال لصحفيين على متن طائرته العائدة من باكستان، حول العلاقات بين أنقرة وكل من أبوظبي والقاهرة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوغلو قوله إن تركيا تلقت ”رسائل إيجابية“ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أيضا في إشارة إلى مصر والإمارات: ”إذا اتخذتا خطوات صادقة وملموسة وبناءة فإننا سنرد عليهما إيجابا أيضا“.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال في تصريحات متلفزة قبل أيام: ”لا يوجد لدينا أي سبب للاختلاف مع تركيا. لا توجد بيننا مشكلة حدود، ولا يوجد أي مشاكل أخرى. وأعتقد أن المؤشرات التركية الأخيرة بالانفتاح مع أوروبا مشجعة تؤكد أنه لا يوجد أي سبب وجيه للخلاف مع تركيا سوى قضية (الإخوان)“.

تقارب متبادل

وكشف جاويش أوغلو أن أنقرة والقاهرة اتخذتا بعض الخطوات الإيجابية تجاه بعضهما البعض، مضيفا: ”بإمكاننا معالجة الوضع من خلال مثل هذه الإجراءات الرامية لتعزيز الثقة المتبادلة“.

وكان الوزير التركي أعلن، في تصريحات سابقة نهاية الشهر الماضي، أن تركيا ومصر تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية.

وقال الوزير، في تصريحات نقلتها حينها وكالة الأناضول الرسمية، إن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية، مشيرًا إلى وجود مساعٍ للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية.