أدرجتها إدارة ترامب في "القائمة السوداء".. شاومي تنفي علاقتها بالجيش الصيني

محمد الفلاح - الجمعة 15 يناير 2021

قبيل انقضاء الأيام الستة المتبقية لها، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع عملاق إلكترونيات صيني آخر هو شركة شاومي، المصنعة للهواتف الذكية، في القائمة السوداء، بزعم أنها شركة عسكرية، وهو ما نفته الشركة.



وقامت وزارة الدفاع الأمريكية بتصنيف شاومي على أنها ”شركة عسكرية شيوعية صينية“، ما يعني دخولها تحت طائلة أمر ترامب التنفيذي الذي يحظر على الولايات المتحدة الاستثمار في مثل هذه الشركات، وقد يجبر الشركات الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين الآخرين على عدم التعامل مع شاومي بدءا من 11 نوفمبر 2021، حسب رويترز.

وردا على الخطوة الأمريكية قالت شاومي، في بيان، ”إنها ملتزمة بالقانون وتعمل وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة في المناطق التي تمارس فيها أنشطتها“.

وأضاف البيان: ”تؤكد الشركة أنها تقدم منتجات وخدمات للاستخدامات المدنية والتجارية، وأنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تابعة للجيش الصيني، وليست شركة عسكرية صينية شيوعية، كما ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالح الشركة ومساهميها“.

وبحسب رويترز، أضافت الإدارة الأمريكية تسع شركات صينية إلى القائمة السوداء اليوم، فيما كانت قد قالت في وقت سابق أن عددا من الشركات الصينية، وعلى رأسها هواوي، تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.