  لوفيجارو: الإقتصاد التركي يعيش أسوأ مرحله مع انهيار الليرة التركية والأزمة الإقتصادية

محمد الفلاح - الجمعة 15 يناير 2021

صحيفة لوفيغارو تناولت موضوع تغيير أردوغان لاستراتيجيته مع الإتحاد الأوروبي بعد فشل سياساته في تركيا. كتبت دلفين مينوي أن الرئيس التركي غير من حدة خطابه اتجاه بروكسل بعد أن شهدت العلاقات بين أنقرة وبروكسل تدهورا وبرودا طيلة العام الماضي ،فأردوغان الذي صرح هذا الأسبوع أن مستقبل تركيا مرتبط بأوروبا يبحث عن مجال جديد للخروج من مشاكله الداخلية.



قرار أردوغان المفاجئ لم يأت من فراغ تقول الكاتبة فاستطلاعات الرأي تفيد بتهاوي شعبيته داخل تركيا إضافة إلى أن الإقتصاد التركي يعيش أسوأ مرحله مع انهيار الليرة التركية والأزمة الإقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية،وتضيف الكاتبة أن أردوغان فشل في مغامراته التوسعية شرق البحر الابيض المتوسط.

وتشير الصحيفة إلى أن المصالحة بين قظر والسعودية ووصول جو بايدن إلى البيت الأبيض من الأسباب التي دفعت بأردوغان إلى البحث عن حلفاء جدد وتعلق الكاتبة أن التقارب التركي الأوروبي قد تتخلله عقبات أخرى بسبب بانتهاك أنقرة لحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالحريات السياسية والملف الكردي.