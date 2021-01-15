عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبيل رحيل ترامب.. أمريكا تصفع إيران بعقوبات جديدة

الجمعة 15 يناير 2021

الخليج 365

أعلنت واشنطن، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية بسبب نشاطات متعلقة بنشر الأسلحة.



وتأتي العقوبات، في إطار حملة الضغوط الأمريكية المكثفة على طهران، في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب التي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن "واشنطن أدرجت على القائمة السوداء 7 كيانات وفردين اثنين".

وأوضح أن "العقوبات ترتبط بكيانات إيرانية تعمل في مجال الشحن، بسبب أنشطة ترتبط بنشر الأسلحة التقليدية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "هذه الكيانات تقوم بتصنيع معدات عسكرية فتاكة للجيش الإيراني، ومليشيا الحرس الثوري".

وأوضحت أن "هذه المعدات العسكرية تشمل زوارق هجومية وصواريخ وطائرات دون طيار، توفر وسيلة للنظام الإيراني لتنفيذ حملته الإرهابية العالمية".

وأضاف البيان: "يشكّل انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي، كما يتضح من استمرار الدعم العسكري الإيراني وعمليات نقل الأسلحة التي تغذي الصراع المستمر في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأماكن أخرى".

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الدول إلى حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران أو منها، مؤكدةً أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه بشكل جذري".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، الأربعاء، عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا.

وشملت العقوبات الأمريكية منظمتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، المنظمتان تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

وبحسب وكالة أنباء فارس، فإن أستان قدس رضوي ومعهد بركات للمعرفة من بين المؤسسات المدرجة في هذه القائمة.

كما تضم قائمة عقوبات إیران "أبو فدك المحمداوي" الذي عُين نائباً لرئيس ملیشیا الحشد الشعبي بعد مقتل أبو مهدي المهندس.