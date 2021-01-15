شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: إنشاء 100 مركز للقاحات كورونا خلال الشهر الأول من ولايتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جوبايدن، الجمعة، إنه سيتم إنشاء 100 مركز لمنح اللقاحات للأمريكيين خلال الشهر الأول من ولايته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: سنقوم بالتنسيق مع حكام الولايات لتوزيع اللقاحات على الفئات الأكثر أولوية. متابعاً: السياسات التي سنتبعها ستستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتوقع بايدن أن تواجة الولايات المتحدة شتاءً صعباً نتيجة استمرار تفشي الفيروس، مؤكداً على أن اللقاح سيصبح متاحا وسيصل للأشخاص الذين يحتاجونه



وأشار الرئيس المنتخب إلى أن الحرس الوطني سيكون له دور في توزيع اللقاحات.