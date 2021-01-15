شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية تأمل التوصل لاتفاق لآلية اختيار الحكومة في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن أملها في التوصل قريباً لاتفاق شبه تام حول آلية اختيار الحكومة في ليبيا، فيما قال مسؤول عسكري في الجيش الليبي، إن اللجنة العسكرية «5+5» ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً في سرت، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين كشفت مصادر عن بدء مرحلة رابعة لتبادل المحتجزين على الهوية لدى أطراف النزاع في ليبيا في منطقة الشويرف، جنوب غربي البلاد.

أكد الناطق باسم البعثة جان العلم، أمس الجمعة، في إحاطة حول اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف، إنجاز 70% من خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها خلال ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، والتي تفضي إلى الانتخابات الوطنية، وتحدد معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة؛ على أن يتم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وأشار إلى تحقيق تقدم كبير في المحادثات الجارية للجنة الاستشارية الحالية بشأن بعض العقبات الرئيسية، معبراً عن أمله في «تضييق هوة الخلافات الرئيسية»، والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وأشاد علم بما وصفة ب«التقدم الكبير والمشجع للغاية» في المسار العسكري الذي تُرجم على الأرض بعمليات تبادل المحتجزين التي تمت مؤخراً، والتي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وكذلك التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية، وإعادة هيكلته، إضافة إلى المحادثات الجادة الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت الذي عبّر عن أمله بأن يتم في القريب العاجل.

وعبّر عن ترحيبه ب«التطورات الواعدة» في المسار الاقتصادي، بعد انعقاد الاجتماع الذي طال انتظاره لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي تمخض عنه توحيد سعر الصرف، والاتفاق من قبل وفدي المصرف المركزي على وضع خطة لمعالجة الأزمة المصرفية على نحو يعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي ويضمن توافر السيولة في جميع أنحاء البلاد.

واستشهد علم بما وصفه بنجاحات مجهودات البعثة بالاجتماع الأخير بين وزارتي المالية في حكومتي الوفاق والليبية، والتي وصفها ب«الجهد المهم» لتوحيد الميزانية وتخصيص التمويل الكافي لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في ليبيا، ولا سيما شبكة الكهرباء، مؤكداً أن كل هذه الإصلاحات ما هي إلا خطوات من شأنها أن توحد المؤسسات الوطنية لتعمل معاً على وضع ترتيبات اقتصادية أكثر استدامة وإنصافاً.

من جهة أخرى، قال مسؤول عسكري في الجيش الليبي، إن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً في سرت، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بجنيف.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، اللواء خالد المحجوب، ل«العربية.نت» أن الاجتماع سيناقش استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها، ومن بينها إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام. كما سيبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس، ومن المنطقة.

بدورها، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مختار نقاصة، وهو عضو في وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية، قوله إن هذا الوفد سيبدأ «مشاورات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل».

مرحلة رابعة لتبادل المحتجزين

في الأثناء، كشفت مصادر عسكرية ليبية عن بدء مرحلة رابعة لتبادل المحتجزين على الهوية لدى أطراف النزاع في ليبيا في منطقة الشويرف، جنوب غربي ليبيا.

وأكدت المصادر، إن عملية تبادل المحتجزين على أساس الهوية في مرحلتها الرابعة، تأتي كأحد إجراءات تعزيز الثقة، وأحد مخرجات اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، إنجاز 3 عمليات تبادل للأسرى مع قوات حكومة «الوفاق».

الناتو مستعد للدعم

الى ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» استعداده لمساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها.

وأعرب الأمين العام للحلف، يانس ستولتنبرج، عن استعداده لتقديم الدعم لبناء القدرات الأمنية الليبية، عندما تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة. وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع رئيس موريتانيا، محمد ولد الغزواني، عقب لقائهما، أمس الأول الخميس، في مقر الحلف ببروكسل، إن «الناتو» يدعم عملية برلين وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في هذا البلد.(وكالات)