شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تزيد من عزلتها وتغلق جميع «ممرات السفر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت بريطانيا، الجمعة، إغلاق جميع «ممرات السفر» اعتباراً من الاثنين، لحماية البلاد من انتشار سلالة جديدة غير معروفة من فيروس كورونا.

وبذلك تكون المملكة المتحدة في عزلة حقيقية عن جيرانها الأوروبيين، والعالم.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، إن علينا تلقيح الفئات الأكثر عرضة للفيروس قبل التفكير في خطوات رفع الإغلاق. في المقابل، أكد كبير المستشارين الطبيين في المملكة المتحدة، أن اللقاحات قادرة على التعامل بسهولة مع تحور فيروس كورونا. وأضاف: ذروة الوفيات لا تزال أمامنا.