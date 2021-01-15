«ديوا» تدعم جهود الدولة ودبي لمواجهة «كوفيد-19»

دبي: يمامة بدوان

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم جهود إمارة دبي لتجاوز الظرف الاستثنائي العالمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من خلال الوقوف صفاً واحداً وتعاضد جميع فئات المجتمع، وتبني قيم إنسانية مشتركة، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتسريع عملية التحول الرقمي، وأتمتة الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء.

منظومة العمل

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، التزام الهيئة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص. وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمحافظة على منظومة العمل الحكومي المتميز الذي حققت من خلاله الدولة مكانة ريادية عالمية على مر السنوات.

وذكرت الهيئة أنها دعمت مبادرة «مدينتك تناديك.. تطوع لدبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من خلال توفير الدعم اللوجستي للقطاعين الصحي والمجتمعي في الإمارة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما تتيح الهيئة لمتعامليها الحصول على خدماتها باستخدام التطبيق الذكي للهيئة وموقعها الإلكتروني.

عدة خيارات

وتقدم الهيئة خيارات عدة لتسديد الفواتير بشكل مريح عبر قنوات مختلفة توفرها للمتعاملين بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها خدمة الدفع عن طريق تطبيق «دبي الآن» (Dubai Now) التابع لدائرة دبي الذكية، والذي تم من خلاله إنجاز أكثر من 650 ألف عملية دفع في 2020، فيما تم إنجاز أكثر من 490 ألف عملية عبر أجهزة اتصالات للدفع الآلي، وما يزيد على 4 ملايين عملية عبر القنوات الذكية لأكثر من 24 بنكاً في الدولة. وتوفر الهيئة أيضاً خدمة «تيسير» لدفع الفواتير باستخدام الشيكات عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني- وخدمة الدفع بواسطة Apple Pay.

تعاون مجلس الشباب في الهيئة مع المؤسسة الاتحادية للشباب لنشر حملة توعوية تحت وسم #خلك_واعي_ومسؤول، كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع «اينوك» و«أدنوك» برنامجاً دورياً لتعقيم محطاتها الخاصة بالشحن السريع للسيارات الكهربائية في محطات الوقود في مختلف أرجاء دبي.

شبكة الهيئة

على صعيد متصل، كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ربط أكثر من 6650 موقعاً بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 253 ميجاوات في مبانٍ سكنية وتجارية وصناعية، ضمن مبادرة «شمس دبي» حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي، والتي جرى إطلاقها في عام 2015.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن مبادرة «شمس دبي» تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع، وأحرزت تقدماً ملحوظاً، ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتطويرها وإشراك عدد أكبر من المتعاملين في تحقيق التنمية المستدامة ولتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وتتعاون الهيئة مع العديد من المؤسسات لتركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية ومنها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة مطارات دبي وغيرها، كما تعاونت الهيئة مع مؤسسة دبي للمستقبل لتصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 4000 ميجاوات ساعة في العام من الطاقة المتجددة اللازمة، لتشغيل «متحف المستقبل» الذي تم تصميمه، بما يتوافق مع معايير التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء.

وأضاف أن الهيئة تنظم دورات لتدريب المهندسين والفنيين على المعايير المعتمدة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث نظمت الهيئة حتى الآن 22 دورة تدريبية، شارك فيها 778 من المهندسين والفنيين من شركات المقاولات والاستشارات، حصلوا على شهادة «خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية».

تركيب النظام

وأوضح الطاير أن أولى خطوات تركيب النظام الشمسي الكهروضوئي ضمن مبادرة «شمس دبي»، تبدأ باستعانة المتعامل بأحد الاستشاريين أو المقاولين المعتمدين لدى الهيئة، لدراسة إمكانية تركيب نظام الطاقة الشمسية، واقتراح أفضل الحلول الملائمة التي تناسب المكان، حيث يتولى الاستشاري أو المقاول مهمة الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، والتي تشمل شهادة عدم ممانعة لتركيب نظام الطاقة الشمسية وربطه بشبكة الهيئة والموافقة على تصميم نظام الطاقة الشمسية مستوفياً بذلك جميع متطلبات التقديم والتصميم.

وتابع إن الهيئة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمة «حاسبة شمس دبي للطاقة» لدعم المتعاملين في اتخاذ قرارهم بتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، عبر توفير مقارنات تقديرية ومعلومات إضافية بكل سهولة ويسر، كما توفر الهيئة جميع المعلومات والشروط اللازمة لتركيب الألواح الشمسية على أسطح الأبنية، بالإضافة إلى أسماء المقاولين والاستشاريين المعتمدين لتركيب الأنظمة الكهروضوئية عبر الموقع الإلكتروني www.dewa.gov.ae/shamsdubai

ترشيد الاستهلاك

أضاف أن تركيب الألواح الشمسية، يعد استثماراً طويل الأجل يجعل من صاحب المنزل أو المبنى شريكاً في تعزيز الاستدامة البيئية بالدولة، عبر المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن المتعامل سيلمس انخفاضاً في قيمة الفاتورة الشهرية بعد تركيب الألواح الشمسية، ولكن بالتأكيد حسب حجم الاستهلاك، ففي فصل الصيف مثلاً عندما تعمل المكيفات في المنزل، ستكون قيمة الخفض في الفاتورة أقل، حيث هناك عوامل أخرى تسهم في حجم الطاقة التي ينتجها النظام الشمسي، مثل التصميم وظلال المباني المجاورة وعدد مرات تنظيف الألواح وغيرها، ويمكن للمتعاملين الاستعانة بحاسبة شمس دبي للطاقة.