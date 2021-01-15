ترامب يأمر بضم إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.. وخبراء يوضحون سر قرار الرئيس الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بضم إسرائيل لنطاق القيادة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، في بيان لها، إنه تم إدراج إسرائيل في منطقة القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، المسئولة عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، وذلك بعد اتفاقيات السلام التي أبرمتها تل أبيب مع عدداً من الدول العربية خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وأكدت الوزارة، إنه تم إدخال تعديلات على خطة القيادة الموحدة منها نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، وذلك بعد اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، ما وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين في مواجهة الأخطار المشتركة في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان ، أن إسرائيل شريك استراتيجي رائد بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا سيوفر فرصا إضافية للتعاون بين شركاء القيادة المركزية مع الحفاظ على التنسيق المكثف بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين”.

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمّهم) قولهم، الخميس، إن "ترمب طلب إعادة هيكلة "سنتكوم" لتشمل الكيان الصهيوني، وذلك في إطار تشجيع التعاون لمواجهة إيران".

وأشار المسؤولون إلى أن "هذه الخطوة تعني إشراف القيادة المركزية على السياسة العسكرية الأمريكية في كل من الكيان الصهيوني والدول العربية".

واعتبرت الصحيفة أن "القرار يمثل خروجا عن هيكل القيادة العسكرية الأمريكية الذي تم وضعه لعقود، بسبب الخصومة بين الكيان الصهيوني وبعض حلفاء وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" من الدول العربية".

وأضافت أن "ترامب قرر في اللحظات الأخيرة إعادة تنظيم هيكل القيادة المركزية الأمريكية، استجابة لدعوات جماعات موالية للكيان الصهيوني منذ فترة طويلة".

وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة تحركات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي، التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب "وول ستريت جورنال".

وكانت إسرائيل ضمن نطاق عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، بهدف فصلها عن الدول العربية التي كانت في ذلك الوقت خصما لها، وفقا للمصدر ذاته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيع دول عربية، شملت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني، تحت رعاية ترامب.

وتقضي تعليمات ترامب بتوسيع مظلة القيادة المركزية لتضم الكيان الصهيوني بجانب الدول العربية، التي تقع ضمن نطاق عملياتها.

وتأسست القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عام 1983، وتغطي المناطق المركزية من العالم الواقعة بين قارتي أوروبا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وتشرف "القيادة المركزية" على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.