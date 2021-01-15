شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب: دورنا توصيل الصورة الحقيقية والرد على الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن شباب تنسيقية الأحزاب تضم أحزاب مختلفة، وشباب بأفكار مختلفة ومتعددة، ولكنها تنطلق من أرضية الحفاظ على الدولة، مضيفا أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختاروا المقاعد على يسار المنصة (رئيس المجلس)، وذلك طبقا للأعراف البرلمانية، لأن شباب تنسيقية الأحزاب ليست أغلبية داخل البرلمان.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "النهار"، :"دورنا أن نوصل الصورة الحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والرد على الأكاذيب.. وسيتم تواصل مباشرة مع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الاوروبي وايضا الكونجرس الأمريكي.. واللقاءات المتبادلة وإيصال الصورة بشكل حقيقي ستحد من عمليات تشويه الدولة في الخارج"، مضيفا أنه طرح وجهة نظره على مدار السنين الماضية، سواء متفق مع الحكومة أو مختلف معها بكل حرية، ولكن هناك من يعتقد أن المعارض يجب أن يرفع صوته ويعارض كل شيء يحدث فى البلد.
وتابع: "أتمنى من الشعب المصرى أن يختبر أداء نواب ونائبات شباب تنسيقية الأحزاب، وعدم الحكم على التنسيقية مسبقا، ولكن بؤرية ما يحققوه في البرلمان، مضيفا أن مصر طوال الوقت تتعرض للمؤامرات وهناك قوى معادية تستخدم ملف حقوق الإنسان كذريعة لضرب الدولة المصرية، ولكن فى حقيقة الأمر الحق فى الصحة مصر أثبتت وبجدارة أنها تقف على أرض صلبة من خلال حملة 100 مليون صحة والكثير من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا أليس هذا له الق فى الصحة المنصوص عليه فى المعاهدات والمواثيق الدولية، إلى جانب الحق فى السكن، وما يتم من تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع من إنجازات تتحدث عن نفسها.