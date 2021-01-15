شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب: دورنا توصيل الصورة الحقيقية والرد على الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن شباب تنسيقية الأحزاب تضم أحزاب مختلفة، وشباب بأفكار مختلفة ومتعددة، ولكنها تنطلق من أرضية الحفاظ على الدولة، مضيفا أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختاروا المقاعد على يسار المنصة (رئيس المجلس)، وذلك طبقا للأعراف البرلمانية، لأن شباب تنسيقية الأحزاب ليست أغلبية داخل البرلمان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "النهار"، :"دورنا أن نوصل الصورة الحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والرد على الأكاذيب.. وسيتم تواصل مباشرة مع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الاوروبي وايضا الكونجرس الأمريكي.. واللقاءات المتبادلة وإيصال الصورة بشكل حقيقي ستحد من عمليات تشويه الدولة في الخارج"، مضيفا أنه طرح وجهة نظره على مدار السنين الماضية، سواء متفق مع الحكومة أو مختلف معها بكل حرية، ولكن هناك من يعتقد أن المعارض يجب أن يرفع صوته ويعارض كل شيء يحدث فى البلد.

وتابع: "أتمنى من الشعب المصرى أن يختبر أداء نواب ونائبات شباب تنسيقية الأحزاب، وعدم الحكم على التنسيقية مسبقا، ولكن بؤرية ما يحققوه في البرلمان، مضيفا أن مصر طوال الوقت تتعرض للمؤامرات وهناك قوى معادية تستخدم ملف حقوق الإنسان كذريعة لضرب الدولة المصرية، ولكن فى حقيقة الأمر الحق فى الصحة مصر أثبتت وبجدارة أنها تقف على أرض صلبة من خلال حملة 100 مليون صحة والكثير من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا أليس هذا له الق فى الصحة المنصوص عليه فى المعاهدات والمواثيق الدولية، إلى جانب الحق فى السكن، وما يتم من تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع من إنجازات تتحدث عن نفسها.