توفير الأكسجين وترتيبات كأس العالم لليد.. 11 اجتماعًا للحكومة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلّط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 9 يناير إلى 15 يناير 2021.

وتضمن التقرير، الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع الماضي، وجاءت كالتالي:

- اجتماع مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيف مصر منافساتها خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

- اجتماع موسع مع ممثلي الشركات المنتجة والموردة للأكسجين الطبي، حيث أكد العمل لمضاعفة الإنتاج لتأمين توفير الأكسجين لأي مستشفى عام أو خاص، بمشاركة وزيرتي الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.

- اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

- اجتماع اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021؛ لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة في 13 يناير الجاري، وتم الاتفاق على أن تكون جميع المباريات بدون جماهير، بمشاركة وزراء السياحة والآثار، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدني، ومسئولي الجهات المعنية، وحضر بمقر مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومدير البطولة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

- اجتماع لمتابعة إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي وزارة الدفاع .

- اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية، حيث شدد على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي تفاديًا لأي طارئ خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مع ضرورة العمل في الوقت نفسه على ضبط الأسواق.

- اجتماع الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية من واقع الرصد الميداني، بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية.

- اجتماع لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمشاركة وزيري العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- الاجتماع الأسبوعي حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس "كورونا"، ومؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من 2020/2021.

- اجتماع مع وزيرة التعاون الدولي؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية في عدد من الوزارات مثل الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والبيئة.

- اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، لاستعراض موقف الثروة السمكية، وجهود تطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها.