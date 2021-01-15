السكة الحديد: غدًا بدء تشغيل 6 قطارات روسية على الخطين القبلي والبحري

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس أشرف رسلان إنه من المقرر تشغيل 6 قطارات روسية ذات التهوية الديناميكية على بعض من خطوط الهيئة كخدمة جديدة ومتميزة بداية من غدٍ السبت.

وأوضح رسلان، في بيان له اليوم أنه سيتم تشغيل قطارين على خط (القاهرة/ أسوان) وبالعكس أرقام 1012 و1013، وقطارين على خط (القاهرة/ الإسماعيلية) وبالعكس أرقام 104 و1041، وقطارين على خط (القاهرة/ المنصورة) وبالعكس أرقام 1050 و1051.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإحداث نقلة على مستوى الخدمات على الخطوط المختلفة؛ لخدمة جمهور الركاب.

في سياق متصل، عقد "رسلان" اجتماعًا مع المعنيين بالهيئة لوضع اللمسات النهائية لتشغيل تلك القطارات، وتأكيد انتظام قيام ووصول القطارات ووضع خطة؛ للحفاظ على نظافة العربات وانضباط أفراد الأمن الإداري والنظافة، للحفاظ على جودة الخدمة وتأمين الرحلات، ومتابعة عملية التشغيل؛ لضمان كفاءة مستوى الخدمة المقدمة على تلك القطارات.