العثور على جثة متحللة داخل منزل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

عثر أهالي مساكن منطقة عمر بن عبدالعزيز في حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، على جثة متحللة لشخص يبلغ من العمر 45 عامًا داخله منزله.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله بمساكن عمر بن عبدالعزيز، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفي يدعى "ا.ع.ع" في حالة تحلل، ومرت على وفاته حوالي 5 أيام، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من المنزل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على أسباب الوفاة.