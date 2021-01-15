لبنان يحصي 6154 إصابة بكورونا رغم القيود المفروضة

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أعلنت السلطات الصحية في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة رغم فرض إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها.

بحصيلة اليوم، يرتفع العدد التراكمي للحالات المؤكدة إلى 243286 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العامة، في بيان، إنها أحصت 44 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1825.

وشهدت الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوعين المنصرمين.

وأدت هذه الزيادة الكبيرة إلى فرض إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها ابتداء من فجر أمس الخميس. وتتضمن الإجراءات منع تجول على مدار الساعة لنحو أسبوعين.

وبدت الحركة محدودة في عدد من شوارع العاصمة بيروت وضواحيها وكذلك في المناطق، وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها.

وقدّرت قوى الأمن الداخلي نسبة الالتزام بالإقفال العام بـ94 في المئة، في وقت سيّرت فيه قوى الأمن وشرطة البلديات دوريات وأقامت حواجز متنقلة للتدقيق بالسيارات وبالتزام الشروط الوقائية.

كما تضمنت الإجراءات تقليص حركة المسافرين في المطار بشكل كبير، ومنعت دخول الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين ترانزيت.

ووفق توصيات قوى الأمن الداخلي، على اللبنانيين الراغبين بالخروج لسبب ما، كزيارة طبيب أو إجراء فحوص أو الذهاب إلى المطار، الحصول على موافقة مسبقة بتوجيه رسالة قصيرة عبر الهاتف أو ملء طلب عبر الإنترنت.