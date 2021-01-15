«الصحة العالمية» تعارض طلب شهادة تطعيم كشرط للسفر الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، معارضتها «حالياً» طلب شهادات تطعيم ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة الدخول أمام المسافرين الدوليين.

وقالت اللجنة في توصيات «ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة فيما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال (الفيروس)، كما أنّ اللقاحات متوافرة (حالياً) بكميات محدودة».

وأضافت أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) قال، في نهاية ديسمبر الماضي، إنه طور جواز سفر صحي رقمياً من أجل ضمان سفر آمن في ظل الجائحة الحالية. وأوضح الاتحاد أنه طور تطبيقاً إلكترونياً سيكون بمثابة جواز السفر الصحي، مضيفاً أنه سيخضع للتجربة في شركات خطوط جوية عالمية.

يخزن التطبيق نتائج اختبارات فيروس كورونا، أو معلومات التطعيمات على هواتف المسافرين المحمولة لإبرازها لشركات الخطوط الجوية عند السفر.