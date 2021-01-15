نجم “الأسود”: أشكر المدرب رونار وكرة “الهاتريك” سأحضرها الی المغرب

جدة - عبدالحي حسين - اغتنم يوسف النصيري، لاعب المنتخب الوطني واشبيلية الاسباني، حديثه مع يومية “استاديو ديبورتيفو” الاسبانية لتقديم شكره للمدرب السابق لـ “الأسود” هيرفي رونار.

وقال النصيري “ساعدني كثيرا رونار، داٸما يتكلم عني بشكل جيد وساعدني للالتحاق بفريق ليغانيس، وبعدها سارت معي الأمور بشكل جيد”.

وفي معرض رده عن توقيع ثلاثية لفريقه اشبيلية في شباك ريال سوسييداد، قال “كرة “الهاتريك” أحتفظ بها في منزلي وسأحضرها الی المغرب، تلقيت العديد من رساٸل التشجيع والشكر لكل من دعمني”.

واستطرد قاٸلا “قضيت 5 سنوات باسبانيا، فضلا عن المدة ذاتها خارج المنزل، وأقوم بكل هذا من أجل مساعدة عاٸلتي واخوتي حتی تسير الأمور علی النحو الأمثل”.