تجار السوق البلدي بحي الحسني يحتجون: نحس بالتمييز والسلطات تفرض علينا الإغلاق في الساعة الثالثة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: يونس مردوخ

احتج عدد من تجار السوق البلدي، في الحي الحسني، صباح اليوم الجمعة، ضد قرار الإغلاق، الذي تفرضه عليهم السلطات، في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي الجائحة، ما ألحق بهم الضرر.

وقال التجار المحتجون، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم24″، إنهم “تكبدوا خسائر مهمة، بسبب الجائحة، لاسيما بعد قرار السلطات المتمثل في الإغلاق في الساعة الثالثة بعد الزاول”.

وأوضح التجار أنفسم أن السلطات تفرض عليهم الإغلاق في الساعة الثالثة من دون غيرهم في أسواق أخرى مماثلة، ما دفعهم إلى الاحتجاج.

وأكد المحتجون أنهم يشعرون بالتمييز، وطالبوا السلطات بالسماح لهم بالعمل إلى غاية السابعة، أو الثامنة، مثل باقي الأسواق الممتازة، أو أسواق القرب، داعين الجهات المسؤولة إلى عدم تصنيف السوق البلدي في حي الحسني ضمن خانة أسواق القرب.