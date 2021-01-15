التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1291 بكورونا.. 58% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1291 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 527 حالة جديدة، منها 411 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 231 حالة، منها 102 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 141 حالة، منها 47 بالصخيرات سلا.

وبجهة سوس ماسة سجلت 96 حالة، وبجهة الشرق 84 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 82 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 49 حالة، و16 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 20 حالة بدرعة تافلالت، و6 حالات بجهة كلميم واد نون و17 بجهة العيون الساقية الحمراء، و22 حالة ببني ملال خنيفرة.

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