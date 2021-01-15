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لبنان: 6154 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة عن تسجيل 6154 إصابة جديدة ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى .243286

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 44 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى .1825

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس سجل ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوعين المنصرمين، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، وبلوغ القدرة الاستيعابية لقسم "كورونا" في بعض المستشفيات حدها الأقصى.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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