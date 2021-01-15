شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من موجة ثالثة تدفع إيطاليا لتمديد قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي‭ ‬اليوم الجمعة ، تمديد القيود المفروضة لاحتواء إصابات كوفيد-19 بعد أن حذرت وزارة الصحة من أن تفشي الوباء يزداد سوءا.

واستقرت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة عند مستوى يتراوح ما بين 15 ألفا و20 ألفا، وذلك مقارنة بذروة بلغت 40 ألفا في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. لكن معدل الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعا. ويلقى ما بين 400 إلى 600 مصاب بالمرض حتفهم كل يوم فيما تتخوف الحكومة من أن تشهد هذه الحصيلة ارتفاعا.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا للبرلمان يوم الأربعاء "شهد الأسبوع الماضي تفاقما عاما للوباء".

ويمدد القرار الجديد فرض حظر التجول الليلي حتى الخامس من مارس آذار من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، ويؤكد تفعيل نظام تقسيم المناطق الذي وضع في نوفمبر تشرين الثاني لتحديد القيود المفروضة في 20 منطقة بحسب مستوى انتشار الوباء فيها.

كما يمدد القرار حظرا على السفر بين المناطق حتى 15 فبراير شباط، مع السماح للناس بالسفر لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة أو أي طوارئ أخرى.

وسجلت إيطاليا 477 وفاة بالفيروس اليوم الجمعة مقابل 522 أمس.