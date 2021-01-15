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التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

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بغداد - ياسين صفوان - عدد الإصابات بلغ 229 حالة موزعة كالآتي:

أبو غريب ----------17
الإسكان------------5
الاعلام------------6
البياع-------------7
التاجي------------3
الحرية------------11
الدورة------------16
السيدية-----------7

الشعلة-----------18
الصالحية----------4
الطارمية---------- 5
العامرية---------- 13
العطيفية----------4
العلاوي-----------2
الغزالية -----------21
القادسية ----------4
الكاظمية ---------15
اللطيفية----------7
المحمودية-------17
المنصور---------- 11
اليرموك----------7
اليوسفية---------- 4
حي الجامعة-------6
حي الجهاد--------9
حي الخضراء------2
حي العامل--------3
حي العدل --------3
شارع حيفا--------1
كرادة مريم--------1

الشفاء: 126

الوفيات: 3

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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