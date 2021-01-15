انت الان تتابع خبر التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عدد الإصابات بلغ 229 حالة موزعة كالآتي:
أبو غريب ----------17 الشعلة-----------18
الصالحية----------4
الطارمية---------- 5
العامرية---------- 13
العطيفية----------4
العلاوي-----------2
الغزالية -----------21
القادسية ----------4
الكاظمية ---------15
اللطيفية----------7
المحمودية-------17
المنصور---------- 11
اليرموك----------7
اليوسفية---------- 4
حي الجامعة-------6
حي الجهاد--------9
حي الخضراء------2
حي العامل--------3
حي العدل --------3
شارع حيفا--------1
كرادة مريم--------1
أبو غريب ----------17
الإسكان------------5
الاعلام------------6
البياع-------------7
التاجي------------3
الحرية------------11
الدورة------------16
السيدية-----------7
الصالحية----------4
الطارمية---------- 5
العامرية---------- 13
العطيفية----------4
العلاوي-----------2
الغزالية -----------21
القادسية ----------4
الكاظمية ---------15
اللطيفية----------7
المحمودية-------17
المنصور---------- 11
اليرموك----------7
اليوسفية---------- 4
حي الجامعة-------6
حي الجهاد--------9
حي الخضراء------2
حي العامل--------3
حي العدل --------3
شارع حيفا--------1
كرادة مريم--------1
الشفاء: 126
الوفيات: 3