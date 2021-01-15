موجة برد 'عارمة' تجتاح العراق بدءاً من الأربعاء المقبل

بغداد - ياسين صفوان - توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، أن يشهد العراق موجة برد "عارمة"، وصفتها بأنها "الأشد حتى الآن"، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل.

وقال مدير البيئة في الهيأة محمود عبد اللطيف، في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد آخر تحديثات خرائط تنبوءات الطقس العالمية، نتوقع استمرار تساقط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة والثلوج شمال البلاد لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء (17 - 18 - 19) كانون الثاني 2021، ثم تتبع ذلك موجة برد عارمة هي الأشد لحد الآن هذا الموسم لتجتاح معظم أنحاء العراق الأربعاء (20 كانون الثاني (2021".



وأضاف عبد اللطيف أن "درجات الحرارة ستكون تحت الصفر المئوي بعدة درجات في الشمال وتحت الصفر المئوي ببضعة درجات في الوسط، فيما تقترب من الصفر المئوي في الجنوب لتأثر البلاد بمرتفع جوي سايبيري ترافقه كتلة هوائية باردة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة".