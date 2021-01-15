الطاقة النيابية تعتزم استدعاء مسؤولين في الكهرباء

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "برجين سقطا في فترة سابقة بسبب الاعمال الارهابية، وحين تحركت الكوادر الفنية لمعالجة الامر كانت النتيجة هو تداعي 23 برجا بشكل تتابعي ضمن خط نقل الطاقة 400 كي في حديث- القائم بسبب المعالجة غير الفنية والبعيدة عن المهنية"، مبينا ان "هذا الاهمال تسبب في حالة من التخبط في ايصال الطاقة الكهربائية لمناطق غرب العراق في عانة والقائم وحديثة وراوة وباقي المناطق القريبة منها".واضاف العقابي، ان "الجهة المسؤولة عن هذا القاطع هي شركة نقل الوسط، بالتالي فان هنالك ضرورة لاستدعاء المسؤولين فيها داخل قبة البرلمان للوقوف على اسباب هذا التلكؤ والتخبط لمعرفة اسبابه وايجاد معالجات عاجلة له لتقليل معاناة سكان تلك المناطق اضافة الى فتح تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن نصب تلك الابراج ونوعية المواد التي استخدمت لتثبيتها بهذا الشكل الهش وغير النظامي".

وشدد على ان "استمرار حالة التخبط بالعمل والمعالجات البعيدة عن المهنية تسببت بخسائر كبيرة ماديا وخدميا لخزينة الدولة وهي بحاجة الى وقفة جادة ومعالجة حقيقية بعيدا عن المجاملات السياسية التي دفع ثمنها المواطن البسيط".