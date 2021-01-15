بوريطة يدعو أوروبا للتعاطي بجدية مع ملف الصحراء المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، الدول الأوروبية إلى التعاطي بإيجابية مع ملف الصحراء المغربية، ودعم حل الحكم الذاتي.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، في أعقاب الاجتماع الوزاري الدولي رفيع المستوى، الذي ترأسه رفقة ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لدعم مخطط الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.



وأضاف: "يجب أن تكون لأوروبا الشجاعة لأن تكون ضمن الدينامية الدولية المعترفة بمغربية الصحراء".

وأكد بوريطة أن "الدعم الدولي للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه ليس بدعة"، مشددا على أن "الموقف المغربي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربي، يلقى دعما دوليا منذ سنوات عديدة".

وأكد بوريطة أن "المغرب لديه مقاربة واضحة، مبنية على العمل ثم التواصل"، تفيد بأن "حلا لن يكون إلا بالمفاوضات، وبحضور جميع الفاعلين بما فيهم الجزائر".

وتابع قائلا: "هذه المفاوضات اتجاهها لا يمكن إلا أن يكون حكما ذاتيا في ظل السيادة المغربية".

وأكد بوريطة أن "المغرب انتقل من مرحلة التدبير لمرحلة التغيير في هذا الملف سواء على المستوى الميداني أو الدبلوماسي".

وتحدث بوريطة عن رؤية ملكية تفيد "بأنه بقدر ما أن المغرب ملتزم بالحل الأممي، فإنه لا يقبل بانسداد الأفق أو تغيير الوضع الميداني".

وأكد الوزير أن "الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم كان فرصة للتأكيد على عدد من الرسائل، أهمها أن دعم الحكم الذاتي كأساس للحل هو توجه دولي، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مواقف الدول أو على أرض الواقع".

وأشار إلى وجود دينامية تعززت بالموقف الأمريكي الأخير بالاعتراف بمغربية الصحراء، مؤكدا أنه "لم يأت من فراغ بل من تفاعل واتصال مباشر بين العاهل المعربي الملك محمد السادس والإدارة الأمريكية".

ولفت إلى أن "الموقف هو امتداد لموقف دائم ومتعاقب للإدارات الأمريكية، خاصة أن الكونجرس بجناحيه كان يدعم مقترح الحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن "الموقف الأمريكي هو دفعة قوية للموقف الأممي".

وشدد بوريطة على أن "كل المحاولات للزج بمنظمات إقليمية في مسار حل النزاع هو مرفوض دائما".

وأشاد بوريطة بالحضور الفرنسي للاجتماع، مؤكدا أنها كانت من أوائل التي كانت تدعم الحكم الذاتي، وأن حضورها اليوم للتأكيد على هذا الوضع".