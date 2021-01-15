بعد 15 عاما.. إقرار موعد الانتخابات الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، مرسوما بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية على 3 مراحل متوالية.

المرسوم جاء تأكيدا لما نشرته ”الخليج 365”، قبل أيام، وبموجبه "ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل والرئاسية في 31 يوليو/تموز".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن "نتائج انتخابات المجلس التشريعي تعتبر المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".

وأضافت أن "الرئيس وجه رئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية".





وكان المرسوم صدر بعد استقبال الرئيس الفلسطيني لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.





وقد جرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية آخر مرة في العام 2005، في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.

وحال الانقسام الفلسطيني الذي نتج عن سيطرة حركة "حماس" عسكريا على قطاع غزة دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.

وكان عباس أصدر مراسيما رئاسية بتعديل قانون الانتخابات لتسمح بإجراء الانتخابات بالتتالي بعد أن كانت نصت على إجراء الانتخابات بالتوازي.

وقد أفسح اتفاق بين "فتح" و"حماس" مؤخرا الطريق أمام إجراء الانتخابات بعد أن تراجعت الأخيرة عن تصميمها على إجراء الانتخابات بالتوازي.