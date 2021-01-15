الإمارات تبحث مع 6 دول تطوير قطاع الطاقة في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت دولة الإمارات في اجتماع دولي افتراضي بين 5 دول عربية، وأمريكا، وإسرائيل، لبحث تطوير قطاع الطاقة في المنطقة.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة أهم المواضيع والتوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع الذي عقد في أبوظبي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي تم توقيعه في الشهر الماضي.

حضر الاجتماع، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين، وودان برويلات سكرتير إدارة الطاقة الأمريكية.

كما حضر الاجتماع، الدكتور يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي، والمهندس خيري عبدالرحمن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف.

وشارك في الاجتماع من الجانب الإماراتي، المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول ووفد رفيع المستوى من الوزارة.

وأوضح سهيل المزروعي، خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تدرك بأن تطوير شبكات الطاقة والأسواق الإقليمية له إمكانات اجتماعية واقتصادية كبيرة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن تعزيز الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.

ولفت إلى دور العلاقات المشتركة في مجال الطاقة في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وذكر أن التعاون المشترك بين الأطراف المعنية كافة في قطاع الطاقة والاستفادة من الفرص المنبثقة عن الاتفاق الإبراهيمي للسلام سيعزز عملية السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

ونوه إلى أن تطوير رؤية دولة الإمارات لتصدير فائض الطاقة من خلال الربط البيني لدول مجلس التعاون الخليجي سيحقق التطلعات المستقبلية المشرقة ويدعم الاقتصادات الوطنية.

وشدد على أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك في مراكز البحث والتطوير الافتراضي بما يسهل البحث والتطوير المشترك في مجالات الطاقة من قبل العلماء والمهندسين والباحثين والشركات ومشاركة المعرفة وأفضل الممارسات مع الطلاب عبر برامج التبادل المعرفي والتدريب.

وأكد المزروعي أن الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية وتنويع الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستيعاب التقنيات الجديدة سيثمر عن فرص اقتصادية ضخمة وآمنة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن امتلاك دولة الإمارات للهيدروجين والغاز الطبيعي يمكن أن يوفر فرصا متميزة للتصدير .