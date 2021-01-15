انهيار جديد.. عملة بيتكوين تتراجع بعد قمة تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت عملة بيتكوين المشفرة انخفاضا حادا اليوم الجمعة، ووصلت قيمتها إلى نحو 35 ألف دولار.

وكانت العملة الرقمية، قد ارتفعت بشكل كبير أمس الخميس، قبل أن تعاود الانهيار مجددا اليوم.



وتراجع سعر البيتكوين الجمعة على منصة التداول بيتستامب بحوالي 5 آلاف دولار لتصل قيمتها إلى 35 ألف دولار.

كانت هذه العملة وهي الأقدم من حيث التداول والأكثر شهرة على شبكة الإنترنت وصلت أمس الخميس إلى مستوى قياسي حيث بلغت فى بعض الأوقات قيمتها إلى 42 ألف دولار.

وقبل عطلة نهاية الأسبوع أدت الحالة المعنوية والمزاجية السيئة في الأسواق المالية إلى أعباء ثقيلة، الأمر الذي أدى إلى التشكيك مرة أخرى في الوظيفة الآمنة المدعاة لعملة بيتكوين.

ويعتقد المؤيدون لهذه العملة أنهم وجدوا فيها أداة لمكافحة خسائر الأسعار في أسواق الأسهم.

وكانت بيتكوين شهدت خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية صعودا وهبوطا حادا في قيمتها.

وقياسا على الرؤية السنوية فإن قيمة هذه العملة تضاعف أحيانا إلى أكثر من 5 أضعاف.

غير أن أقوى تصاعد شهدته هذه العملة كان مع زيادة سعرها بأكثر من 100% منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تشتهر عملات الإنترنت التي صار يوجد منها الآلاف حاليا بالتقلبات الشديدة في أسعار الصرف.